Землетрясение магнитудой 3,6 произошло у берегов Камчатки
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,6 у побережья Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
- Reuters
Как отмечается, землетрясение произошло в районе вулкана Шивелуч.
Его эпицентр залегал на глубине 23 км и находился в 90 км от ближайшего населённого пункта — Усть-Камчатска.
Ранее землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в Грузии.
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