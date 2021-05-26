Землетрясение магнитудой 3,6 произошло у берегов Камчатки

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,6 у побережья Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Reuters

Как отмечается, землетрясение произошло в районе вулкана Шивелуч. Его эпицентр залегал на глубине 23 км и находился в 90 км от ближайшего населённого пункта — Усть-Камчатска. Ранее землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в Грузии.