Дмитрий Колдун рассказал о впечатлениях от Евровидения
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«Лично для меня конкурс в этом году по сравнению с предыдущими стал больше похож на какой-то вожатский капустник, если мы говорим про сам формат», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, многие команды не смогли приехать, а те, кто смог, выступали «спустя рукава».
Как считает Колдун, в целом конкурс получился довольно низкого уровня, и второй полуфинал, например, был слабее первого.
Ранее ведущая Яна Чурикова в беседе с URA.RU прокомментировала участие Manizha в Евровидении.