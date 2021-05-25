Дмитрий Колдун рассказал о впечатлениях от Евровидения

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Певец, участник Евровидения-2007 Дмитрий Колдун рассказал о впечатлениях от конкурса, который состоялся в Роттердаме.
Дмитрий Колдун рассказал о впечатлениях от Евровидения
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Лично для меня конкурс в этом году по сравнению с предыдущими стал больше похож на какой-то вожатский капустник, если мы говорим про сам формат», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, многие команды не смогли приехать, а те, кто смог, выступали «спустя рукава».

Как считает Колдун, в целом конкурс получился довольно низкого уровня, и второй полуфинал, например, был слабее первого.

Ранее ведущая Яна Чурикова в беседе с URA.RU прокомментировала участие Manizha в Евровидении.

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