В «Парке Горького» завершили реставрацию знаменитых беседок-ротонд

Короткая ссылка
В Москве завершили реставрацию беседок-ротонд Голицынской больницы на Пушкинской набережной в «Парке Горького».
В «Парке Горького» завершили реставрацию знаменитых беседок-ротонд
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Белокаменные строения в стиле классицизм были возведены в 1802 году. Автор проекта — архитектор Матвей Казаков.

Реставрация началась в конце февраля 2019 года. Первый этап работ включал усиление и ремонт фундамента.

«Затем специалисты приступили к самому трудоёмкому процессу — полностью перебрали и отшлифовали белый камень колонн, заменили металлические сердечники, отреставрировали белокаменный антаблемент», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

На завершающем этапе специалисты восстановили деревянные конструкции кровли и куполов.

Ротонды — объект культурного наследия федерального значения.

Ранее ФАН сообщал, что в центре Москвы завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить