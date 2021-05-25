В «Парке Горького» завершили реставрацию знаменитых беседок-ротонд

В Москве завершили реставрацию беседок-ротонд Голицынской больницы на Пушкинской набережной в «Парке Горького».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Белокаменные строения в стиле классицизм были возведены в 1802 году. Автор проекта — архитектор Матвей Казаков.

Реставрация началась в конце февраля 2019 года. Первый этап работ включал усиление и ремонт фундамента.

«Затем специалисты приступили к самому трудоёмкому процессу — полностью перебрали и отшлифовали белый камень колонн, заменили металлические сердечники, отреставрировали белокаменный антаблемент», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

На завершающем этапе специалисты восстановили деревянные конструкции кровли и куполов.

Ротонды — объект культурного наследия федерального значения.

Ранее ФАН сообщал, что в центре Москвы завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.