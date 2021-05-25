В «Парке Горького» завершили реставрацию знаменитых беседок-ротонд
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Белокаменные строения в стиле классицизм были возведены в 1802 году. Автор проекта — архитектор Матвей Казаков.
Реставрация началась в конце февраля 2019 года. Первый этап работ включал усиление и ремонт фундамента.
«Затем специалисты приступили к самому трудоёмкому процессу — полностью перебрали и отшлифовали белый камень колонн, заменили металлические сердечники, отреставрировали белокаменный антаблемент», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
На завершающем этапе специалисты восстановили деревянные конструкции кровли и куполов.
Ротонды — объект культурного наследия федерального значения.
Ранее ФАН сообщал, что в центре Москвы завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.