Центр славянской письменности «Слово» в Москве посетили 140 тысяч человек за два года

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Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ посетили 140 тыс. человек за два года. Проведено 1,9 тыс. экскурсий и более 340 образовательных мероприятий для детей и взрослых.
Центр славянской письменности «Слово» в Москве посетили 140 тысяч человек за два года
  • © Пресс-служба ВДНХ

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Центр находится в павильоне №58 «Земледелие» — сразу за фонтаном «Каменный цветок».

«В рамках программы возрождения ВДНХ в павильоне, признанном памятником архитектуры, провели масштабную реставрацию», — отмечается в сообщении.

В музейном пространстве центра также проходят временные выставки. Например, осенью 2019 года там можно было увидеть шедевры художественного, переплётного и типографского искусства XVII — начала XX века.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на ВДНХ открыли Музей транспорта Москвы и павильон «Цветоводство».

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