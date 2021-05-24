Сергей Бугаев предложил создать «стену Цоя» в Петербурге

Художник, музыкант и актёр Сергей Бугаев, известный по роли Бананана в фильме «Асса», предложил создать «стену Цоя» в Санкт-Петербурге.

«Я очень люблю народное творчество, отношусь к нему с большим уважением и пониманием. Как раз Виктор Цой «появился» из народного творчества: Ленинградский рок-клуб базировался в Доме народного творчества», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его мнению, в Санкт-Петербурге не хватает памятной стены, которая бы стала «местом силы» для поклонников музыканта.

«Недавно с одним из руководителей нашего города обсуждал открытие «стены Цоя», на которой люди могли бы рисовать лозунг «Цой жив!», — отметил Бугаев.

Он напомнил, что в Москве такая стена есть и там люди пишут «очень глубинные вещи».

Ранее ФАН сообщало, что выставка «Художники группы «Кино» откроется в Петербурге 27 мая.