Сергей Бугаев предложил создать «стену Цоя» в Петербурге

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Художник, музыкант и актёр Сергей Бугаев, известный по роли Бананана в фильме «Асса», предложил создать «стену Цоя» в Санкт-Петербурге.
Сергей Бугаев предложил создать «стену Цоя» в Петербурге

«Я очень люблю народное творчество, отношусь к нему с большим уважением и пониманием. Как раз Виктор Цой «появился» из народного творчества: Ленинградский рок-клуб базировался в Доме народного творчества», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его мнению, в Санкт-Петербурге не хватает памятной стены, которая бы стала «местом силы» для поклонников музыканта.

«Недавно с одним из руководителей нашего города обсуждал открытие «стены Цоя», на которой люди могли бы рисовать лозунг «Цой жив!», — отметил Бугаев.

Он напомнил, что в Москве такая стена есть и там люди пишут «очень глубинные вещи».

Ранее ФАН сообщало, что выставка «Художники группы «Кино» откроется в Петербурге 27 мая.

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