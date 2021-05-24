В Москве рассказали подробности о проведении регионального чемпионата по робототехнике

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Региональный ресурсный центр международных соревнований First Lego League открыл набор участников в команды, которые будут готовиться к Московскому чемпионату по робототехнике First Russia Robotics Championship сезона-2021/22. Победители смогут поехать на всероссийский чемпионат, который состоится в столице в следующем году.
В Москве рассказали подробности о проведении регионального чемпионата по робототехнике
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Ежегодно в этих соревнованиях участвуют более 200 тыс. команд из 113 стран, то есть около 2 млн детей по всему миру», — уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, такие проекты предоставляют участникам возможности для личностного роста, учат работать в команде и помогают раскрыть свой потенциал.

Региональные соревнования в столице будут проходить по направлениям Discover (4—6 лет), Explore (6—9 лет) и Challenge (10—16 лет).

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о соревнованиях по робототехнике для детей.

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