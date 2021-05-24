Музыкальный критик оценил выступления российских артистов на Евровидении

Музыкальный критик Евгений Бабичев оценил выступления российских артистов на конкурсе «Евровидение».

В беседе с ФАН он выразил мнение, что на Западе к конкурсу не относятся так серьёзно, как в России. Как отметил эксперт, страны, получившие от зрителей «нули», реагировали на позитиве.

«Потому что они не ставят перед собой каких-то конкретных планок, целей, они уже рады, что приняли участие в этом празднике жизни», — пояснил Бабичев.

По его словам, стремление российских музыкантов победить не всегда играет на руку.

«От этого и появляется лишнее, никому не нужное волнение. И как у нас говорят, обязательно всё получится, стоит только расхотеть. Может, нам уже перестать выдвигать Евровидение в ранг национальной идеи, относиться к нему проще — и тогда победа придёт сама собой?» — добавил эксперт.

Ранее ведущая Яна Чурикова в беседе с URA.RU прокомментировала участие Manizha в Евровидении.