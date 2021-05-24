В Пермском крае объявили штормовое предупреждение

МЧС по Пермскому краю предупредило об усилении шквалистого ветра в регионе до 25 м/с.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, а также на данные ЦГМС.

Спасатели предупреждают жителей края о сильном ветре и дожде, а также крупном граде.

Ухудшение погодных условий ожидается в понедельник, 24 мая, во второй половине дня и вечером. Порывы ветра могут достигнуть 15—20 м/с, а местами на территории Прикамья синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Как ранее сообщало URA.RU, в ХМАО прокомментировали ситуацию с лесными пожарами.