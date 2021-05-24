В Пермском крае объявили штормовое предупреждение

Короткая ссылка
МЧС по Пермскому краю предупредило об усилении шквалистого ветра в регионе до 25 м/с.
В Пермском крае объявили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, а также на данные ЦГМС.

Спасатели предупреждают жителей края о сильном ветре и дожде, а также крупном граде.

Ухудшение погодных условий ожидается в понедельник, 24 мая, во второй половине дня и вечером. Порывы ветра могут достигнуть 15—20 м/с, а местами на территории Прикамья синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Как ранее сообщало URA.RU, в ХМАО прокомментировали ситуацию с лесными пожарами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить