Пригожин оценил украинскую инициативу о голосовании на Евровидении

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление члена профессионального жюри Евровидения от Украины Игоря Кондратюка, который предложил скорректировать правила оценки выступления российских и украинских артистов, участвующих в песенном конкурсе.

Своим мнением продюсер поделился в беседе с НСН.

«Я бы вообще тогда посоветовал Кондратюку не отправлять никого туда, где есть Россия, раз уж до такой степени доходит маразм. Отрезают пуповину до такой степени, чтобы шансов даже не было знать, что мы когда-то были вместе. Я не знаю, каким местом эти люди думают, у меня нет слов», — сказал Пригожин.

Ранее сообщалось, что певица Manizha, представляющая Россию на Евровидении, заняла девятое место на конкурсе.