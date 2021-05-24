Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Приморье

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По сообщениям синоптиков «Примпогоды», в Приморский край придут ливни с грозами и порывистым ветром.
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Приморье
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

По словам специалистов, в понедельник, 24 мая, в крае пройдут дожди, местами ливни и грозы. Ожидается порывистый ветер и понижение температурного фона — до +15…+21 °С на континенте и +10…+13 °С на юге региона.

Во вторник, 25 мая, погода будет неустойчивой, в большинстве районов пройдут дожди и грозы, сопровождаемые сильным ветром. Однако затяжные дожди ожидаются только в северной части края, их интенсивность заметно уменьшится. Днём воздух прогреется до +16… +23 °С.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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