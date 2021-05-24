Во Владивостоке побит температурный рекорд 40-летней давности
- РИА Новости
Об этом сообщает информагентство vostokmedia.com.
Очередной температурный рекорд зафиксирован в субботу, 22 мая. Синоптики «Примпогоды» рассказали, что во Владивостоке воздух прогрелся в этот день до +24,9 °С — это на 0,2 °С выше, чем предыдущий рекорд тепла.
Специалисты отметили, что в последний раз подобная температура фиксировалась 40 лет назад, в 1981 году — в тот день столбики термометров поднимались до +24,7 °С.
Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.