Во Владивостоке побит температурный рекорд 40-летней давности

Во Владивостоке установилась тёплая погода, превышены температурные показатели 1981 года.

Об этом сообщает информагентство vostokmedia.com.

Очередной температурный рекорд зафиксирован в субботу, 22 мая. Синоптики «Примпогоды» рассказали, что во Владивостоке воздух прогрелся в этот день до +24,9 °С — это на 0,2 °С выше, чем предыдущий рекорд тепла.

Специалисты отметили, что в последний раз подобная температура фиксировалась 40 лет назад, в 1981 году — в тот день столбики термометров поднимались до +24,7 °С.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.