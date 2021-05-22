У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,7
Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано у берегов Фиджи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
- Reuters
Отмечается, что землетрясение произошло в 22:13 по времени UTC.
Эпицентр располагался в 348 км к востоку от города Ламбаса.
Очаг залегал на глубине на 10 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4 в провинции Цинхай в Китае.
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