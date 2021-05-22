У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано у берегов Фиджи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что землетрясение произошло в 22:13 по времени UTC.

Эпицентр располагался в 348 км к востоку от города Ламбаса.

Очаг залегал на глубине на 10 км.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4 в провинции Цинхай в Китае.