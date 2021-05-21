В Петербурге началась реставрация усадьбы Орловых-Денисовых

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В Санкт-Петербурге началась реставрация усадьбы Орловых-Денисовых.
В Петербурге началась реставрация усадьбы Орловых-Денисовых
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Об этом сообщает НТВ.

«Здание требует научной реставрации, и проектом, который согласован КГИОПом, как раз научная реставрация предусмотрена», — заявил глава комитета по охране памятников Сергей Макаров.

По его словам, это тщательная реставрация фрагментов, которые остались, и довольно большой объём воссоздания утраченных элементов.

Ранее ФАН сообщал, что в центре Москвы завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

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