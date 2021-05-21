Анне Вески оценила Евровидение-2021
- Reuters
«Смотрю. Вот болела за Эстонию. Увы, в суперфинал не смогли наши пройти», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.
По словам артистки, её удивило, что многие исполнительницы копировали стиль Бейонсе.
«Мне это не очень понравилось. А вот певица из Мальты — супер. Прекрасный голос, ритмична, энергична… Смотрела с удовольствием. Замечательно выступила Болгария», — сказала Вески.
Как добавила певица, она не может прогнозировать, поскольку всё непредсказуемо.
Ранее ведущая Яна Чурикова в беседе с URA.RU прокомментировала участие Manizha в Евровидении.