В Крыму завели дело по факту незаконной вырубки 178 деревьев

В Крыму завели уголовное дело по факту незаконной вырубки 178 деревьев.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Установлено, что на территории Судакского лесничества в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов, а также без подачи соответствующей декларации незаконно вырублены 178 деревьев и кустарников различных пород», — заявили в ведомстве.

Ущерб оценивается более чем в 3,4 млн рублей.

Как ранее сообщало URA.RU, в ХМАО прокомментировали ситуацию с лесными пожарами.