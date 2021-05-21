В Крыму завели дело по факту незаконной вырубки 178 деревьев

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В Крыму завели уголовное дело по факту незаконной вырубки 178 деревьев.
В Крыму завели дело по факту незаконной вырубки 178 деревьев
  • © EyeEm / Getty Images

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Установлено, что на территории Судакского лесничества в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов, а также без подачи соответствующей декларации незаконно вырублены 178 деревьев и кустарников различных пород», — заявили в ведомстве.

Ущерб оценивается более чем в 3,4 млн рублей.

Как ранее сообщало URA.RU, в ХМАО прокомментировали ситуацию с лесными пожарами.

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