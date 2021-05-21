Скрипачка Сафарьянц рассказала о фестивале «Дворцы Санкт-Петербурга»

Заслуженная артистка России, скрипачка и концертмейстер Мария Сафарьянц рассказала о фестивале «Дворцы Санкт-Петербурга».

Об этом сообщает Nation News.

На пресс-конференции на площадке Медиагруппы «Патриот» Сафарьянц заявила, что организаторы приурочили начало фестиваля к открытию сезона фонтанов.

«Наш фестиваль, его история и рейтинг, держался за счёт зарубежных музыкантов. Не потому, что у нас нет отечественных мастеров, но мы всегда стараемся пригласить интересных исполнителей. В связи с пандемией сложно привезти музыкантов из-за границы», — сообщила она.

По её словам, 24 июня в Петербург должен приехать саксофонист-виртуоз Федерико Мондельчи, а 7 июля — аккордеонист Симоне Занкини.

Ранее «Невские новости» сообщали, что международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» откроется 22 мая в Михайловском замке.