Эксперт оценила шансы Manizha на победу в Евровидении

Музыкальный редактор «Нашего радио» Александра Шулакова оценила шансы певицы Manizha на победу в конкурсе «Евровидение».

«Победа складывается из огромного количества факторов. Это и то, что происходит на сцене, и то, как люди общаются с журналистами», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, очень важно, и на каком языке исполняется песня.

«Manizha поёт на русском, и люди не совсем понимают общий смысл. Однако в этом году очень странная ситуация, потому что у букмекеров в топах Италия, Франция и Швейцария и они все поют на родных языках. Это удивительно, по-моему вообще такого не было», — сказала Шулакова.

Она напомнила, что песня на итальянском выигрывала конкурс в 1990 году, на французском — в 1988-м.

Как добавила эксперт, Евровидение — конкурс первого ощущения, люди запомнят яркие номера, в том числе Manizha.

Ранее ведущая Яна Чурикова в беседе с URA.RU прокомментировала участие Manizha в Евровидении.