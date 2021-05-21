Музыкальный обозреватель оценил шансы Manizha в финале Евровидения

Музыкальный обозреватель Вадим Пономарёв оценил шансы певицы Manizha в финале песенного конкурса «Евровидение».

«Как правило, на Евровидении побеждает человек из первой тройки, которую называют букмекеры. Есть, конечно, исключения, когда артист выступает в финале очень убедительно. Но обычно победитель из первой тройки», — заявил он в беседе с НСН.

Так, предположил Пономарёв, певица вряд ли займёт «какого-то хорошее место».

«Если Манижа поедет на Евровидение в следующий раз, с учётом довольно приятного её восприятия «евровидийной тусовкой», возможно, ей светит что-то большее», — добавил он.

Ранее ведущая Яна Чурикова в беседе с URA.RU прокомментировала участие Manizha в Евровидении.