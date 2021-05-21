Алексей Чумаков рассказал об отношении к Евровидению

Российский певец Алексей Чумаков рассказал, как относится к песенному конкурсу «Евровидение».

«Не поехал бы. Во-первых, не считаю Евровидение чем-то необходимым в жизни артиста, не говоря уже в жизни страны. Да, на тебя могут обратить внимание в рамках конкурса. Но ни один из российских артистов, участвовавших в Евровидении, кроме победителя Димы Билана, не получил никакой популярности в Европе», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам Чумакова, в любом соревновательном процессе на уровне стран участник становится героем, если выигрывает. Если же он не занимает первое место, его «хоронят», считает артист.

Также, как полагает певец, трудно выиграть конкурс, где по большому счёту талант исполнителя не оказывает глобального влияния на результат.

«Я считаю, что надо было отправлять на Евровидение Сашу Панайотова», — добавил Чумаков.

Ранее ведущая Яна Чурикова в беседе с URA.RU прокомментировала участие Manizha в Евровидении.