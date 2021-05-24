ТНТ показал трейлер второго сезона «Триады»
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Ожидается, что показ сезона начнётся 7 июня.
Как и ранее, сюжет будет разворачиваться вокруг героя Бориса Дергачёва Толика, от которого практически одновременно забеременели жена, любовница и случайная женщина (Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Настя Калашникова соответственно).
«Новый сезон «Триады» смотрит на серьёзные вопросы семейной жизни и взрослого выбора через сотни комических ситуаций. Юмор об отношениях мужчины и женщины теперь дополнят казусы из жизни молодых родителей — причём в четырёхкратном размере, поскольку три главные героини подарили Толику сразу четырёх младенцев», — рассказали в пресс-службе канала.
Ранее права на показ и адаптацию «Триады» были проданы международной компании Armoza Formats.