ТНТ показал трейлер второго сезона «Триады»

Телеканал ТНТ обнародовал первый трейлер второго сезона комедийного сериала «Триада».

Ожидается, что показ сезона начнётся 7 июня.

Как и ранее, сюжет будет разворачиваться вокруг героя Бориса Дергачёва Толика, от которого практически одновременно забеременели жена, любовница и случайная женщина (Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Настя Калашникова соответственно).

«Новый сезон «Триады» смотрит на серьёзные вопросы семейной жизни и взрослого выбора через сотни комических ситуаций. Юмор об отношениях мужчины и женщины теперь дополнят казусы из жизни молодых родителей — причём в четырёхкратном размере, поскольку три главные героини подарили Толику сразу четырёх младенцев», — рассказали в пресс-службе канала.

Ранее права на показ и адаптацию «Триады» были проданы международной компании Armoza Formats.