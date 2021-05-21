Синоптики предупредили о жаре и усилении ветра до 20 м/с в ХМАО

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Синоптики рассказали о погоде в Ханты-Мансийском автономном округе в выходные.
Синоптики предупредили о жаре и усилении ветра до 20 м/с в ХМАО
  • © РИА Новости / Александр Юрьев

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Днём в субботу, 22 мая, ожидается +27...+32 ˚С, местами +19...+24 ˚С, по крайнему востоку +10...+15 ˚С. Днём в воскресенье, 23 мая, на большей части территории возможны дождь и гроза. Температура составит +20...+25 ˚С, по южным районам +26...+31 ˚С.

По данным сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в течение недели средняя температура в Ханты-Мансийске составит +21...+25 ˚С. В пятницу и воскресенье гроза и дождь, порывы ветра до 20 м/с.

Ранее старший научный сотрудник Института водных проблем РАН климатолог Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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