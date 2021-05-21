В Петербурге прошёл вечер в честь 25-летия Культурного центра Елены Образцовой
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Об этом сообщает газета «Известия».
В Президентской библиотеке на Сенатской площади собрались лауреаты международных конкурсов молодых оперных певцов им. Образцовой и концертный хор, они исполнили арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.
«Очень разнообразный концерт, разнообразная программа, как сама Елена Васильевна любила. Конечно, сейчас есть достойные певицы сопрано, которые могут продолжать её традиции», — рассказал художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело.
Как ранее сообщало ОТР, в Ярославской государственной филармонии открылся V Международный православный хоровой фестиваль.