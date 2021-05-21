В Петербурге прошёл вечер в честь 25-летия Культурного центра Елены Образцовой

В Санкт-Петербурге в четверг, 20 мая, состоялся вечер, посвящённый 25-летию Культурного центра оперной певицы Елены Образцовой.

Об этом сообщает газета «Известия».

В Президентской библиотеке на Сенатской площади собрались лауреаты международных конкурсов молодых оперных певцов им. Образцовой и концертный хор, они исполнили арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.

«Очень разнообразный концерт, разнообразная программа, как сама Елена Васильевна любила. Конечно, сейчас есть достойные певицы сопрано, которые могут продолжать её традиции», — рассказал художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело.

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