Метеоролог предсказал жаркое лето на Урале

Жаркая весна в Сибири и на Урале сменится не менее жарким летом. Об этом рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок.

«Я думаю, потепление продолжится. Вы же сами замечаете, что творится последние годы. Для МЧС работы предстоит очень много. Последние 50 лет идёт очень сильное потепление, которое ещё и возрастает с каждым годом, поэтому ожидать прохладных летних сезонов, особенно в Сибири, трудновато», — цитирует эксперта URA.RU.

Специалист ожидает, что в центральной части России лето будет тёплым, а температура воздуха выше, чем обычно, а жаркие и умеренные периоды будут чередоваться.

Жаркую погоду в мае в некоторых регионах специалист объяснил глобальным изменением климата в сторону потепления.

Ранее старший научный сотрудник Института водных проблем РАН климатолог Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.