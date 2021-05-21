Метеоролог предсказал жаркое лето на Урале

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Жаркая весна в Сибири и на Урале сменится не менее жарким летом. Об этом рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок.
Метеоролог предсказал жаркое лето на Урале
  • © РИА Новости

«Я думаю, потепление продолжится. Вы же сами замечаете, что творится последние годы. Для МЧС работы предстоит очень много. Последние 50 лет идёт очень сильное потепление, которое ещё и возрастает с каждым годом, поэтому ожидать прохладных летних сезонов, особенно в Сибири, трудновато», — цитирует эксперта URA.RU.

Специалист ожидает, что в центральной части России лето будет тёплым, а температура воздуха выше, чем обычно, а жаркие и умеренные периоды будут чередоваться.

Жаркую погоду в мае в некоторых регионах специалист объяснил глобальным изменением климата в сторону потепления.

Ранее старший научный сотрудник Института водных проблем РАН климатолог Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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