Метеоролог предсказал жаркое лето на Урале
- © РИА Новости
«Я думаю, потепление продолжится. Вы же сами замечаете, что творится последние годы. Для МЧС работы предстоит очень много. Последние 50 лет идёт очень сильное потепление, которое ещё и возрастает с каждым годом, поэтому ожидать прохладных летних сезонов, особенно в Сибири, трудновато», — цитирует эксперта URA.RU.
Специалист ожидает, что в центральной части России лето будет тёплым, а температура воздуха выше, чем обычно, а жаркие и умеренные периоды будут чередоваться.
Жаркую погоду в мае в некоторых регионах специалист объяснил глобальным изменением климата в сторону потепления.
Ранее старший научный сотрудник Института водных проблем РАН климатолог Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.