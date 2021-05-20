Муж актрисы Проценко рассказал подробности о причинах её смерти

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Актёр и журналист Алексей Войтюк рассказал подробности о причинах смерти своей жены, актрисы Татьяны Проценко.
Муж актрисы Проценко рассказал подробности о причинах её смерти
  • © Первый канал (2014)

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что супруга боролась с онкологическим заболеванием почти три года.

«К сожалению, в апреле началось очередное ухудшение. Может быть, она бы с ним справилась... Но злосчастный COVID-19 нанёс удар исподтишка. Видимо, её ослабленный организм просто не справился», — сообщил Войтюк.

Он добавил, что Проценко была открытым человеком, а заболев раком, пыталась помочь другим людям, оказавшимся в такой же ситуации.

Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме «Приключения Буратино», скончалась на 54-м году жизни.

Ранее директор театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с Nation News поделился воспоминаниями об актёре Олеге Янковском.

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