В Приморье 21 мая ожидается до +31 °С

Приморье в пятницу, 21 мая, будет находиться под воздействием циклона, который принесёт в регион жаркую погоду.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Как рассказали синоптики «Примпогоды», 21 мая сильных осадков в Приморье не ожидается. Температура воздуха ночью около +9…+14 °С, на востоке чуть холоднее — до +2…+8 °С.

В то же время днём столбики термометров поднимутся до +25…+31 °С в континентальной части. На побережье будет прохладнее — около +10…+15 °С. На востоке края ожидается до +24 °С.

Специалисты отмечают, что, несмотря на прошедшие 19 мая дожди, пожарная обстановка в регионе существенно не улучшилась.

По сообщениям информагентства URA.RU, в Пермском крае ввели запрет на пребывание граждан в лесах с 17 по 23 мая.