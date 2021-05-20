Синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области

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Синоптики предупредили об аномальной жаре 21—26 мая в Курганской области.
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу, среднесуточная температура будет выше на 7 °С и более.

Как ожидается 21 мая потеплеет до +30 °С, 22 мая — до +31 °С.

Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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