Синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области

Синоптики предупредили об аномальной жаре 21—26 мая в Курганской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу, среднесуточная температура будет выше на 7 °С и более.

Как ожидается 21 мая потеплеет до +30 °С, 22 мая — до +31 °С.

Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.