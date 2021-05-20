Синоптики предупреждают о грозах и штормовом ветре в Челябинской области

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В Челябинской области с 21 мая ожидаются грозы, а с 22 мая — штормовой ветер. Об этом сообщают синоптики Челябинского гидрометцентра.
Синоптики предупреждают о грозах и штормовом ветре в Челябинской области
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«В Челябинской области 21 и 22 мая днём ожидается +25...+32 °С, а также кратковременные дожди и грозы. Ночные температуры составят +7...+15 °С, в низинах — до +4 °С», — цитирует сообщение URA.RU.

Также метеорологи предупреждают, что 22 мая в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с.

При этом в Челябинской области остаётся высокий и чрезвычайно высокий (максимальный) уровень пожарной опасности.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», спасатели предупредили о граде и усилении ветра в Татарстане.

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