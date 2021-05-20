Два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,6 произошли у берегов Камчатки

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Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,6 соответственно в океане у побережья Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,6 произошли у берегов Камчатки
  • Reuters

Как отмечается, первое землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Охотском море у западного побережья Камчатки.

Его эпицентр залегал на глубине 34 км и находился в 252 км от села Усть-Большерецк.

Второе землетрясение магнитудой 4,4 произошло у восточного побережья полуострова.

Эпицентр располагался в 154 км от Петропавловска-Камчатского.

Очаг подземных толчков находился на глубине 24 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Непале.

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