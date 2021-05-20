Два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,6 произошли у берегов Камчатки
- Reuters
Как отмечается, первое землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Охотском море у западного побережья Камчатки.
Его эпицентр залегал на глубине 34 км и находился в 252 км от села Усть-Большерецк.
Второе землетрясение магнитудой 4,4 произошло у восточного побережья полуострова.
Эпицентр располагался в 154 км от Петропавловска-Камчатского.
Очаг подземных толчков находился на глубине 24 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Непале.