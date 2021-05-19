Французский органист Жан-Батист Робин выступит в Москве 24 мая

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Французский органист Жан-Батист Робин выступит в зале «Зарядье» в Москве 24 мая.
Французский органист Жан-Батист Робин выступит в Москве 24 мая
  • © Jean-Baptiste Robin - Organ Videos / youtube.com

Об этом сообщает НСН.

Программа концерта включает произведения Ференца Листа, Клода Дебюсси и других композиторов.

Робин — композитор, профессор органной кафедры Консерватории в Версале. Он выступает в Европе, США, Японии. Записи музыканта удостоены таких наград, как Diapason d'Or. Робин создал более 30 сочинений для органа, оркестра, а также произведения для инструментальных ансамблей.

Ранее kp.ru сообщал, что гала-концерт «Классика на Дворцовой» пройдёт 28 мая в Санкт-Петербурге.

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