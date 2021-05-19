Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» откроется 22 мая в Михайловском замке.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В рамках фестиваля запланированы выступления исполнителей из России, Италии, Армении, Испании.

На церемонии открытия будут представлены любимые произведения хозяина замка — Павла I. Прозвучат арии и сцены из оперы «Волшебная флейта» и 40-я симфония Вольфганга Амадея Моцарта, Концертная симфония Дмитрия Бортнянского и гимн Мальтийского ордена.

Фестиваль продлится до 12 сентября.

Ранее kp.ru сообщал, что гала-концерт «Классика на Дворцовой» пройдёт 28 мая в Санкт-Петербурге.