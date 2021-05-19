Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» откроется 22 мая

Короткая ссылка
Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» откроется 22 мая в Михайловском замке.
Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» откроется 22 мая
  • ©wikipedia

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В рамках фестиваля запланированы выступления исполнителей из России, Италии, Армении, Испании.

На церемонии открытия будут представлены любимые произведения хозяина замка — Павла I. Прозвучат арии и сцены из оперы «Волшебная флейта» и 40-я симфония Вольфганга Амадея Моцарта, Концертная симфония Дмитрия Бортнянского и гимн Мальтийского ордена.

Фестиваль продлится до 12 сентября.

Ранее kp.ru сообщал, что гала-концерт «Классика на Дворцовой» пройдёт 28 мая в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить