Музыкант Павел Артемьев высказался о фестивале «Нашествие»
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«Нашествие» — это русский Гластонбери, русский Вудсток», — заявил он в беседе с НСН.
Как отметил музыкант, ему было бы интересно выступить на этом фестивале, но как зрителю ему психологически сложно находиться в толпе.
Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.
Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.