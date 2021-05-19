Музыкант Павел Артемьев высказался о фестивале «Нашествие»

Лидер группы Artemiev Павел Артемьев высказался о фестивале «Нашествие». По его словам, это уникальное событие в масштабах страны.

«Нашествие» — это русский Гластонбери, русский Вудсток», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил музыкант, ему было бы интересно выступить на этом фестивале, но как зрителю ему психологически сложно находиться в толпе.

Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.

Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.