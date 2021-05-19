Синоптик рассказала, когда наступит похолодание в Свердловской области

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Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко рассказала о погоде в Свердловской области в ближайшие дни.
Синоптик рассказала, когда наступит похолодание в Свердловской области
  • Екатеринбург / © A.Savin / wikipedia.org

«В ближайшие дни, включая выходные, будет тепло, достаточно жаркая погода. А потом станет попрохладнее, температуры пойдут на снижение», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, днём будет около +20 °С, ночью +10...+13 °С.

Как отметила Шепоренко, больших осадков не видно, но увлажнение всё же начнётся.

Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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