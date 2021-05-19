Пётр Налич оценил шансы Manizha на Евровидении

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Певец и композитор Пётр Налич оценил шансы певицы Manizha в конкурсе «Евровидение».
Пётр Налич оценил шансы Manizha на Евровидении
  • Reuters

«Я считаю, что Manizha — очень талантливая певица с прекрасным вкусом. Так что желаю ей всяческих творческих успехов. Есть ли шанс победить? Шанс, конечно, есть», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, очень хорошо, что Manizha прошла в финал, поскольку она сможет показать то, что делает, самой большой аудитории.

«Это уже, в общем-то, победа. Хотя, конечно же, занять первое место тоже будет приятно», — добавил Налич.

Ранее ведущая Яна Чурикова в беседе с URA.RU прокомментировала участие Manizha в Евровидении.

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