Пётр Налич оценил шансы Manizha на Евровидении

Певец и композитор Пётр Налич оценил шансы певицы Manizha в конкурсе «Евровидение».

«Я считаю, что Manizha — очень талантливая певица с прекрасным вкусом. Так что желаю ей всяческих творческих успехов. Есть ли шанс победить? Шанс, конечно, есть», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, очень хорошо, что Manizha прошла в финал, поскольку она сможет показать то, что делает, самой большой аудитории.

«Это уже, в общем-то, победа. Хотя, конечно же, занять первое место тоже будет приятно», — добавил Налич.

Ранее ведущая Яна Чурикова в беседе с URA.RU прокомментировала участие Manizha в Евровидении.