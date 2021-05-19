Российская творческая лаборатория «Гигарама» получила международную премию в области интернета

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Российская творческая лаборатория «Гигарама» (холдинг News Media) удостоена международной премии в области интернета — The Webby Awards. Проект «Пой, район!» стал победителем в номинации Best Use of Video or Moving Images в категории «Сайты и мобильные приложения: функциональность и дизайн».
Российская творческая лаборатория «Гигарама» получила международную премию в области интернета
  • © gigaramaofficial

На приз также претендовали проекты из Дании, Сингапура, США и Канады.

«Пой, район!» создан совместно с пресс-службой «Газпром нефти» и посвящён комплексной реализации программы «Мой район» и модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, которые определили новый образ Капотни.

«Мы решили передать их неотделимость друг от друга буквально — в самом прямом смысле склеив оба процесса в одном кадре», — заявил гендиректор «Гигарамы» Марат Сайченко.

Вдохновением послужил клип Мишеля Гондри на песню Sugar Water группы Cibo Matto, хотя там использован принципиально другой приём съёмки и монтажа, отметил он.

«Нами же двигала идея рассказать о двух разных процессах одновременно, наглядно их запараллелив, чтобы одна половина изображения казалась естественным продолжением другой», — добавил Сайченко.

The Webby Awards присуждается ежегодно лучшим веб-проектам мира.

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