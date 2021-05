Российская творческая лаборатория «Гигарама» получила международную премию в области интернета

Российская творческая лаборатория «Гигарама» (холдинг News Media) удостоена международной премии в области интернета — The Webby Awards. Проект «Пой, район!» стал победителем в номинации Best Use of Video or Moving Images в категории «Сайты и мобильные приложения: функциональность и дизайн».

© gigaramaofficial

На приз также претендовали проекты из Дании, Сингапура, США и Канады. «Пой, район!» создан совместно с пресс-службой «Газпром нефти» и посвящён комплексной реализации программы «Мой район» и модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, которые определили новый образ Капотни. «Мы решили передать их неотделимость друг от друга буквально — в самом прямом смысле склеив оба процесса в одном кадре», — заявил гендиректор «Гигарамы» Марат Сайченко. Вдохновением послужил клип Мишеля Гондри на песню Sugar Water группы Cibo Matto, хотя там использован принципиально другой приём съёмки и монтажа, отметил он. «Нами же двигала идея рассказать о двух разных процессах одновременно, наглядно их запараллелив, чтобы одна половина изображения казалась естественным продолжением другой», — добавил Сайченко. The Webby Awards присуждается ежегодно лучшим веб-проектам мира.