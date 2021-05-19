Шесть пингвинов из Московского зоопарка отправили в Северную Македонию

Шестерых пингвинов Гумбольдта из Московского зоопарка отправили жить в зоопарк в Скопье — столицу Северной Македонии.

«15 мая мы проводили в зоопарк Скопье... шесть пингвинов Гумбольдта. Это потомство двух последних лет. Они уже достаточно выросли, чтобы создавать собственные пары. Там они встретятся с группой пингвинов из Италии и — будем надеяться — станут основой новой популяции», — говорится в сообщении Московского зоопарка в Instagram.

Отмечается, что это первые пингвины в зоопарке Скопье.

В столичном зоопарке выразили уверенность, что «Руни, Руна, Джинся, Напа, Муфта и Уми освоятся в далёкой стране, успешно познакомятся с итальянцами и станут отцами/матерями македонской пингвиньей популяции».

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появились на свет птенцы кудрявых пеликанов.