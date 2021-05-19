Режиссёр рассказал о работе над сериалом «Случайный кадр»

Режиссёр Илья Максимов рассказал о процессе создания и подробностях сюжета сериала «Случайный кадр».

Основным достоинством проекта постановщик назвал актёрский состав. Центральные роли в ленте исполняют Елена Лядова и Михаил Пореченков.

«Главное — что в этом сериале потрясающий актёрский ансамбль. Просто бомба. Всех звёзд, которые были на тот момент, удалось собрать вместе... Когда большие артисты встречаются друг с другом, они друг от друга подпитываются, и от этого ещё больше раскрывается их талант. Поэтому, конечно же, это жемчужина актёрской работы», — рассказал Илья Максимов.

Он отметил, что в ходе работы с артистами в первоначальный вариант сценария были внесены существенные коррективы.

«Случайный кадр» — российская история, наложенная на зарубежный формат: основой проекту послужила испанская лента Acusados. Однако о том, что у «Случайного кадра» существует иностранный первоисточник, Илья Максимов узнал только после завершения работы над сериалом, поэтому наличие другой картины никак не повлияло на творческий процесс.

«У нас сериал полностью оригинальный, созданный с нуля, с оригинальным сценарием, потому что он основывается на российской действительности», — отметил постановщик.

По словам Максимова, «Случайный кадр» отличает злободневный сюжет с политической составляющей.

«Там отражены события современности. Кто идёт во власть, что там творится среди людей, какие у них мотивы во власти — это всё рассматривается в сериале... есть прототипы, связанные с пожарами, которые были в клубах и с погибшими людьми», — объяснил режиссёр.

В центре сюжета многосерийного детектива — расследование, которое ведёт сотрудница Следственного комитета Нина Нестерова (Елена Лядова). Она подозревает, что к недавнему пожару в ночном клубе, повлёкшему гибель людей, причастен бизнесмен и политик Борис Бобров (Михаил Пореченков). Вместе с Ниной делом занимается её молодой коллега Никита. Во время расследования его невесту Лару похищают неизвестные.

Премьера сериала «Случайный кадр» состоится 24 мая на телеканале НТВ.