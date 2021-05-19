Фильм «Ополченочка» покажут в 80 странах
- © Кадр из фильма «Ополченочка»
Отмечается, что 20 мая состоится подписание договора о передаче прав на некоммерческий показ ленты между Россотрудничеством и киностудией «Лугафильм».
«Фильм «Ополченочка» был снят киностудией «Лугафильм» в 2018 году и повествует об истории женского танкового экипажа, отстаивающего русский мир в Донбассе», — рассказали в Россотрудничестве.
Отмечается, что съёмки ленты велись на территории самопровозглашённой Луганской народной республики, отчасти — в зоне боевых действий.
Роли в картине исполнили Вилен Бабичев, Александр Фастовский, Юрий Миронцев и другие артисты. Также участие в съёмках приняла депутат Госдумы Наталья Поклонская.