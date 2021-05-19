Комедию «Батя» с Владимиром Вдовиченковым покажут по телевидению

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Премьера комедии «Батя» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли состоится на телеканале ТНТ 24 мая.
Комедию «Батя» с Владимиром Вдовиченковым покажут по телевидению
  • © телеканал ТНТ

Как рассказали RT в пресс-службе телеканала, в кинотеатрах фильм посмотрели почти два миллиона человек. Кассовые сборы ленты составили 506 млн рублей, что позволило «Бате» войти в десятку самых успешных картин первого квартала 2021 года.

«Самая родная комедия 2021 года рассказывает, насколько важно поддерживать связь с близкими, быть искренними в общении и ценить те моменты, когда любимые рядом. В центре сюжета путешествие Макса к своему Бате, суровому русскому мужику, ставшему отцом на заре девяностых», — отметили на ТНТ.

Помимо Вдовиченкова роли в фильме исполнили Елена Лядова, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова и другие артисты.

Ранее Владимир Вдовиченков в интервью RT рассказал о съёмках «Бати» и о том, как изменились подходы к воспитанию детей за 30 лет.

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