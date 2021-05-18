Умер актёр Владимир Фёдоров

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Скончался актёр Владимир Фёдоров, который исполнил роль Черномора в экранизации поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Актёру было 82 года.
Умер актёр Владимир Фёдоров

Об этом говорится в сообщении Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова.

«Сегодня пришла печальная весть — не стало артиста Владимира Фёдорова, Володи Черномора, как он себя называл», — рассказали в театре.

Владимир Фёдоров также сыграл в фильмах «Через тернии к звёздам», «После дождичка в четверг», «Чёрная стрела» и других.

Он выступал в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, в театре «У Никитских ворот» и в МХТ имени А.П. Чехова.

Ранее умер народный артист России Владимир Качан.

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