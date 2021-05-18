Умер актёр Владимир Фёдоров
Об этом говорится в сообщении Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова.
«Сегодня пришла печальная весть — не стало артиста Владимира Фёдорова, Володи Черномора, как он себя называл», — рассказали в театре.
Владимир Фёдоров также сыграл в фильмах «Через тернии к звёздам», «После дождичка в четверг», «Чёрная стрела» и других.
Он выступал в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, в театре «У Никитских ворот» и в МХТ имени А.П. Чехова.