В Нижегородской области рассказали о планах по реализации проекта «Оздоровление Волги»
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Дополнением к реализации проекта является открытие локальных очистных сооружений на предприятии «СИБУР-Кстово» 18 мая.
«В 2021 году ведётся реализация 17 объектов, восемь из них в этом году планируется уже ввести в эксплуатацию. Новые объекты появляются даже там, где их никогда не было», — заявил губернатор Глеб Никитин.
Ранее сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов в беседе с Nation News рассказал о человеческих факторах, негативно влияющих на природу.