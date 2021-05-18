В Нижегородской области рассказали о планах по реализации проекта «Оздоровление Волги»

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» запланировано 32 мероприятия в 22 районах Нижегородской области. На эти цели будет направлено 16,5 млрд рублей.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Дополнением к реализации проекта является открытие локальных очистных сооружений на предприятии «СИБУР-Кстово» 18 мая.

«В 2021 году ведётся реализация 17 объектов, восемь из них в этом году планируется уже ввести в эксплуатацию. Новые объекты появляются даже там, где их никогда не было», — заявил губернатор Глеб Никитин.

Ранее сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов в беседе с Nation News рассказал о человеческих факторах, негативно влияющих на природу.