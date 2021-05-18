Метеоролог рассказала о причинах аномальной жары в Башкирии
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В беседе с mkset.ru она заявила, что в мае 2021 года погода в республике действительно является аномальной, и происходит это из-за антициклонических процессов.
Эксперт также прокомментировала термин «опасное солнце». По её словам, это связано с влиянием высоких положительных температур на состояние человека.
«Опасное солнце обычно вызывает недомогание, тепловой удар», — сказала Галимова.
По её словам, что касается влияния на экосистемы, то это может приводить к засушливым условиям, а также повышать риск возникновения пожаров.
Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.