Метеоролог рассказала о причинах аномальной жары в Башкирии

Преподаватель кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии БашГУ Рита Галимова рассказала о причинах аномальной жары в Башкирии.

В беседе с mkset.ru она заявила, что в мае 2021 года погода в республике действительно является аномальной, и происходит это из-за антициклонических процессов.

Эксперт также прокомментировала термин «опасное солнце». По её словам, это связано с влиянием высоких положительных температур на состояние человека.

«Опасное солнце обычно вызывает недомогание, тепловой удар», — сказала Галимова.

По её словам, что касается влияния на экосистемы, то это может приводить к засушливым условиям, а также повышать риск возникновения пожаров.

Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.