В Севастополе прогнозируют грозу и усиление ветра

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Во вторник, 18 мая, в Севастополе ожидаются дождь с грозой и усиление ветра до 17 м/с.
В Севастополе прогнозируют грозу и усиление ветра
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на данные регионального управления МЧС.

«Существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением лёгких строений, рекламных стендов и щитов, ветхих и малоустойчивых конструкций, крыш и закреплённых недостаточно прочно декоративных элементов на фасадах и балконах домов, с повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП», — сообщают в МЧС Севастополя.

Как ранее информировало URA.RU, МЧС по Челябинской области выпустило экстренное предупреждение из-за жары.

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