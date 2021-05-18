В Севастополе прогнозируют грозу и усиление ветра

Во вторник, 18 мая, в Севастополе ожидаются дождь с грозой и усиление ветра до 17 м/с.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на данные регионального управления МЧС.

«Существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением лёгких строений, рекламных стендов и щитов, ветхих и малоустойчивых конструкций, крыш и закреплённых недостаточно прочно декоративных элементов на фасадах и балконах домов, с повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП», — сообщают в МЧС Севастополя.

Как ранее информировало URA.RU, МЧС по Челябинской области выпустило экстренное предупреждение из-за жары.