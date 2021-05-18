Режиссёр Александр Прошкин поделился воспоминаниями о работе над фильмом «Холодное лето пятьдесят третьего...».

«Это было так давно… Самый запоминающийся момент — это когда Анатолий Папанов в последний съёмочный день попросил показать его могилу, декорации. Он подошёл, что-то посмотрел, пошептал. А через неделю его не стало. Может быть, он что-то предчувствовал. Это самое страшное впечатление, ощущение и воспоминание об этих съёмках», — рассказал Прошкин в беседе с Inforeactor.

По его словам, из этого фильма уже почти никого не осталось в живых, в том числе Валерия Приёмыхова.

Что касается новых проектов, то Прошкин выразил мнение, что особого будущего у них нет.

«Те сценарии, которые у меня сейчас лежат, которые хотел бы воплотить, я не могу на них достать деньги. Сейчас немного другое кино, более коммерческое», — пояснил он.

Как добавил режиссёр, его поколение уже не очень отвечает сегодняшнему уровню проката и запросов современных зрителей.

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