В Самарской области жара побила рекорд 66-летней давности

Короткая ссылка
В Самарской области погода установила новый рекорд. В понедельник, 17 мая, на 11 метеостанциях региона был перекрыт абсолютный суточный максимум температуры воздуха.
В Самарской области жара побила рекорд 66-летней давности
  • Reuters

Об этом сообщает sova.info

По данным Приволжского УГМС, жара побила рекорды в Самаре, Тольятти, Сызрани, Авангарде и других населённых пунктах.

Самую высокую температуру в 35,3 °C зафиксировали в Кинель-Черкассах — на 2,8 °C выше, чем в 1996 году. В Авангарде столбик термометра 17 мая поднялся до 33,8 °C. Побиты рекорды 1955 и 1996 годов. На третьем месте Тольятти — воздух здесь прогрелся до 33,7 °C, что на 1,5 °C выше, чем 66 лет назад.

Синоптики отмечают, что 30-градусная жара будет держаться в Самарской области до конца рабочей недели. До 21 мая в регионе действует оранжевый уровень опасности.

Как ранее сообщало URA.RU, МЧС по Челябинской области выпустило экстренное предупреждение из-за жары.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить