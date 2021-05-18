В Самарской области жара побила рекорд 66-летней давности

В Самарской области погода установила новый рекорд. В понедельник, 17 мая, на 11 метеостанциях региона был перекрыт абсолютный суточный максимум температуры воздуха.

Об этом сообщает sova.info.

По данным Приволжского УГМС, жара побила рекорды в Самаре, Тольятти, Сызрани, Авангарде и других населённых пунктах.

Самую высокую температуру в 35,3 °C зафиксировали в Кинель-Черкассах — на 2,8 °C выше, чем в 1996 году. В Авангарде столбик термометра 17 мая поднялся до 33,8 °C. Побиты рекорды 1955 и 1996 годов. На третьем месте Тольятти — воздух здесь прогрелся до 33,7 °C, что на 1,5 °C выше, чем 66 лет назад.

Синоптики отмечают, что 30-градусная жара будет держаться в Самарской области до конца рабочей недели. До 21 мая в регионе действует оранжевый уровень опасности.

Как ранее сообщало URA.RU, МЧС по Челябинской области выпустило экстренное предупреждение из-за жары.