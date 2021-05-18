Синоптики предупредили о резком похолодании в Челябинской области

Жаркая погода в Челябинской области сменится 19 мая похолоданием, заявили синоптики регионального Гидрометцентра.

Об этом сообщает URA.RU.

В горных районах и низинах в ночные часы температура воздуха может упасть до +2...+3 ˚С. В целом ночью ожидается не выше +5...+10 ˚С.

Дневные температуры снизятся на десять и более градусов. 19 и 20 мая ожидается около +21...+23 ˚С.

Ветер 5—9 м/с, без осадков.

Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.