Вильфанд прогнозирует аномальную жару на Урале и в Поволжье до конца недели
- globallookpress.com
«На Урале, в Приволжском федеральном округе по-прежнему будет жаркая погода с температурой до +35 °С. Это на 10—12 градусов выше нормы», — приводит ТАСС его слова.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН прокомментировал жару в Центральной России.
По его словам, до середины недели днём в столице ожидается температура в пределах +28…+30 °С.
Синоптик уточнил, что ночное время в Москве будет не ниже +15…+17 °С.