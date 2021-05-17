В Москве представили ретроспективную выставку Лорен Гринфилд
- © Lauren Greenfield / INSTITUTE
Об этом сообщает Life.ru.
Увидеть экспозицию можно до 27 июня. Это ключевой проект фестиваля «Мода и стиль в фотографии».
Выставка посвящена культуре потребления последних десятилетий. Гринфилд пытается понять, что произошло с американской мечтой, и ищет ответ по всему миру.
Ранее НТВ сообщало, что в Михайловском замке в Санкт-Петербурге открылась выставка Льва Юдина — одного из учеников Казимира Малевича.