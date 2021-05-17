В Москве представили ретроспективную выставку Лорен Гринфилд

Короткая ссылка
В Мультимедиа Арт Музее в Москве представили ретроспективную выставку американской художницы Лорен Гринфилд «Одержимые успехом».
В Москве представили ретроспективную выставку Лорен Гринфилд
  • © Lauren Greenfield / INSTITUTE

Об этом сообщает Life.ru.

Увидеть экспозицию можно до 27 июня. Это ключевой проект фестиваля «Мода и стиль в фотографии».

Выставка посвящена культуре потребления последних десятилетий. Гринфилд пытается понять, что произошло с американской мечтой, и ищет ответ по всему миру.

Ранее НТВ сообщало, что в Михайловском замке в Санкт-Петербурге открылась выставка Льва Юдина — одного из учеников Казимира Малевича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить