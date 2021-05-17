В Москве представили ретроспективную выставку Лорен Гринфилд

В Мультимедиа Арт Музее в Москве представили ретроспективную выставку американской художницы Лорен Гринфилд «Одержимые успехом».

Об этом сообщает Life.ru.

Увидеть экспозицию можно до 27 июня. Это ключевой проект фестиваля «Мода и стиль в фотографии».

Выставка посвящена культуре потребления последних десятилетий. Гринфилд пытается понять, что произошло с американской мечтой, и ищет ответ по всему миру.

Ранее НТВ сообщало, что в Михайловском замке в Санкт-Петербурге открылась выставка Льва Юдина — одного из учеников Казимира Малевича.