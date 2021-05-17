В Волгоградской области ввели особый противопожарный режим

В связи с установлением жаркой погоды и участившимися возгораниями в Волгоградской области ввели с 18 мая особый противопожарный режим.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Соответствующее решение принял губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании.

«Уже сейчас мы наблюдаем начало сезонного осложнения пожароопасной обстановки. В последние дни регистрируется до 15 и более возгораний в сутки. Это в три-пять раз больше, чем неделю назад», — заявил он.

По его словам, в целом с начала года в регионе зарегистрировали более 2 тыс. ландшафтных пожаров и возгораний, а также четыре лесных пожара.

Ранее URA.RU сообщало, что в 11 муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа ввели особый противопожарный режим из-за жары +30 °С.