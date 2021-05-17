В Волгоградской области ввели особый противопожарный режим
- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.
Соответствующее решение принял губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании.
«Уже сейчас мы наблюдаем начало сезонного осложнения пожароопасной обстановки. В последние дни регистрируется до 15 и более возгораний в сутки. Это в три-пять раз больше, чем неделю назад», — заявил он.
По его словам, в целом с начала года в регионе зарегистрировали более 2 тыс. ландшафтных пожаров и возгораний, а также четыре лесных пожара.
Ранее URA.RU сообщало, что в 11 муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа ввели особый противопожарный режим из-за жары +30 °С.