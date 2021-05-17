Синоптик прокомментировал жару в Центральной России

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус прокомментировал жару в Центральной России.

«До середины недели характер погоды будет определять гребень антициклона. Усиливаясь с юго-востока, он принесёт в европейскую часть страны довольно прогретые, жаркие воздушные массы из регионов Азии», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в результате температура будет превышать климатическую норму на 9—10 градусов, ожидается +28…+30 °С.

Как отметил Леус, в ночное время в столице будет не ниже +15…+17 °С.

Эксперт добавил, что такие температуры характерны для середины лета, да и то всего пять — семь раз в течение этих месяцев.

Как ранее сообщало URA.RU, МЧС по Челябинской области выпустило экстренное предупреждение из-за жары.