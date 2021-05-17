Климатолог рассказал, когда в Крыму установится жаркая погода

Климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Владимир Рябов рассказал о погоде на Крымском полуострове.

Как передаёт «Крым 24», в Крыму, по его словам, со следующей недели начнётся летняя погода.

«Осталось ждать недолго. Я думаю, что эта неделя будет последней, когда в Крыму сохраняется вот такая неустойчивая погода. Со следующей недели начнётся устойчивая, настоящая летняя погода», — рассказал климатолог.

По словам Рябова, уже с 24 мая температура воздуха днём будет достигать +25 °С. Ночью ожидается от +18 до +20 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, МЧС по Челябинской области выпустило экстренное предупреждение из-за жары.