Климатолог рассказал, когда в Крыму установится жаркая погода

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Климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Владимир Рябов рассказал о погоде на Крымском полуострове.
Климатолог рассказал, когда в Крыму установится жаркая погода
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Как передаёт «Крым 24»,  в Крыму, по его словам, со следующей недели начнётся летняя погода.

«Осталось ждать недолго. Я думаю, что эта неделя будет последней, когда в Крыму сохраняется вот такая неустойчивая погода. Со следующей недели начнётся устойчивая, настоящая летняя погода», — рассказал климатолог.

По словам Рябова, уже с 24 мая температура воздуха днём будет достигать +25 °С. Ночью ожидается от +18 до +20 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, МЧС по Челябинской области выпустило экстренное предупреждение из-за жары.

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